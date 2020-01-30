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Путин предложил увеличить число россиян

Население России нужно увеличивать, заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения с представителями общественных организаций Подмосковья в Красногорске. Об этом сообщает «РИА Новости».

На встрече один из общественников сказал, что Россия — большая страна, жителей много. Президент на это ответил: «Жителей маловато, нужно увеличивать».

15 января в ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин в очередной раз затронул проблему демографии. Он назвал выход из демографической ловушки исторической обязанностью, а сбережение и приумножение народа — высшим национальным приоритетом.

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Тогда же президент перечислил меры, которые должны помочь в решении демографической проблемы. Это, в частности, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также продление и расширение программы материнского капитала.

По данным Росстата, население России по состоянию на 1 января 2020 года сократилось на 35 622 человека (на 0,02%) по сравнению с началом 2018 года. Сейчас оно составляет 146 745 100 человек. При этом население страны уменьшается второй год подряд: в 2018-м оно уменьшилось на 99,7 тыс. человек. По прогнозу Росстата, до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

Теги: Владимир Путин, население, демография
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