Путин предложил увеличить число россиян

Население России нужно увеличивать, заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения с представителями общественных организаций Подмосковья в Красногорске. Об этом сообщает «РИА Новости».

На встрече один из общественников сказал, что Россия — большая страна, жителей много. Президент на это ответил: «Жителей маловато, нужно увеличивать».

15 января в ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин в очередной раз затронул проблему демографии. Он назвал выход из демографической ловушки исторической обязанностью, а сбережение и приумножение народа — высшим национальным приоритетом.

Тогда же президент перечислил меры, которые должны помочь в решении демографической проблемы. Это, в частности, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также продление и расширение программы материнского капитала.