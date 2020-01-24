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Население России сократилось второй год подряд

Постоянное население страны сократилось второй год подряд, хотя и меньше, чем в 2018 году, сообщил Росстат. Миграционный прирост больше не компенсирует ускоряющуюся естественную убыль
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с началом 2018 года (на 0,02%), следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 24 января (.xls).

Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс.

Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

В предварительной оценке Росстат не приводит компоненты подсчета численности населения, а именно — естественный прирост (убыль) и сальдо миграции. Из данных ведомства только следует, что доля городского населения продолжила медленно расти — до 74,7%. Россия — в значительной степени урбанизированная страна: доля городского населения здесь, например, превышает аналогичную долю в Венгрии, Италии, Португалии, Польше, ЮАР, Казахстане и на Украине (данные Всемирного банка).

  • Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2016 года), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
  • Самые актуальные данные Росстата показывают, что естественная убыль за 11 месяцев 2019 года составила 285,7 тыс., а чистая миграция в страну — 222,7 тыс. (за десять месяцев года).
  • Миграционный прирост увеличился по сравнению с 2018 годом (+124,9 тыс.), но недостаточен для восполнения естественной убыли.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, обновленному в конце 2019 года (средний нейтральный вариант), естественная убыль населения выйдет на пик в 2026 году (583,5 тыс. человек), а миграционный приток не будет перекрывать ее даже наполовину. Это связано прежде всего с сокращением рождаемости: Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих 1,5 до 1,42 к 2025 году.

Кремль и правительство ставят цель поднять коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году. Для приближения к цели президент Владимир Путин объявил в недавнем послании Федеральному собрания о новых инициативах по выходу из «демографической ловушки». Уже с 2020 года материнский капитал начнут выплачивать при рождении первого ребенка, а сама программа продлена до 2026 года (сейчас она распространяется только на второго ребенка и действует до 2021 года). Общий размер материнского капитала увеличивается до 616,6 тыс. руб. (для семьи с двумя детьми), с 466,6 тыс. Семьи с детьми от трех до семи лет, живущие на доходы ниже прожиточного минимума на человека, получат право на ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума, а с 2021 года — целого прожиточного минимума.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: демография, Послание президента Федеральному собранию, Росстат ..., население России
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