Население России сократилось второй год подряд

Постоянное население страны сократилось второй год подряд, хотя и меньше, чем в 2018 году, сообщил Росстат. Миграционный прирост больше не компенсирует ускоряющуюся естественную убыль

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Постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с началом 2018 года (на 0,02%), следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 24 января (.xls).

Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс.

Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

В предварительной оценке Росстат не приводит компоненты подсчета численности населения, а именно — естественный прирост (убыль) и сальдо миграции. Из данных ведомства только следует, что доля городского населения продолжила медленно расти — до 74,7%. Россия — в значительной степени урбанизированная страна: доля городского населения здесь, например, превышает аналогичную долю в Венгрии, Италии, Португалии, Польше, ЮАР, Казахстане и на Украине (данные Всемирного банка).