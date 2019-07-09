Путин пошутил о необходимости по ночам заниматься «сферой демографии»

Президент Владимир Путин во время визита в Екатеринбург провел встречу со студентами УрФУ, во время которой прокомментировал предложение создать мероприятие «Ночь карьеры» для прямого общения выпускников и работодателей. Выступление Путина транслировал телеканал RT, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал отрывок с цитатой президента.

«Конечно, это здорово <...> Хотя по ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии. Но если это создает базу для развития будущего для профессионального роста, то конечно», — заявил Путин под смех аудитории.

В рамках визита в Екатеринбург президент также посетил форум «Иннопром-2019», где заявил, что разговоры об экологии «зачастую подменяются популизмом». «Доходит до того, что мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных», — указал он.