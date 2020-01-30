В общежитиях вузов Москвы организуют медконтроль для студентов из Китая

В общежитиях московских вузов, куда после каникул вернулись студенты из Китая, организуют медицинский контроль. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-мэра столицы Анастасии Раковой.

В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе, температуру у студентов нужно проверять сразу по возвращении в общежитие с каникул, а затем каждый день перед выходом на учебу.

Кроме того, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам продлить до 1 марта каникулярный режим для обучающихся в московских вузах китайских студентов.

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30 января стало известно, что Министерство науки и высшего образования России продлило до 2 марта каникулы приезжающим из КНР студентам из-за угрозы распространения коронавируса. Для таких обучающихся рассмотрят возможность дистанционного освоения программы. Также министерство поручило вузам провести санитарные мероприятия в общежитиях и корпусах университетов в случае взаимодействия со студентами и сотрудниками, приехавшими из Китая.