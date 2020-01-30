Власти Китая разрешили организовать чартеры для возвращения жителей Уханя

Управление гражданской авиации Китая разрешило авиаперевозчикам организовывать чартерные пассажирские рейсы в зарубежные страны, чтобы жители Уханя, который стал эпицентром заражения коронавирусом, смогли вернуться домой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное китайское телевидение (CCTV).

Ранее авиасообщение с городом прекратили из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Кроме того, авиационные власти запретили авиакомпаниям отказывать жителям Уханя в регистрации на рейсы из города, если они прошли медицинский осмотр и у них не обнаружили заболевания.

Неизвестный ранее коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным ВОЗ, в Китае вирусом заразились почти 6 тыс. человек. Китайские власти сообщают о 7,7 тыс. заразившихся, 170 человек умерли. Случаи заболевания зафиксировали и за пределами Китая, в том числе в Австралии, Таиланде, Японии, Франции, Германии и США. В России подтвержденных случаев заражения пока нет.