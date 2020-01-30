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В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты

В России вступил в силу закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале августа 2019 года.

Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

Путин разрешил охотиться с луком
Политика

В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в Минприроды хотят изменить правила получения охотничьего билета. В ведомстве полагают, что сейчас они представляют собой формальную процедуру, поэтому оружие получают те, кто не понимает ценности животных, сообщало издание.

В Минприроды запланировали ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.

Теги: охота, арбалет, оружие
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Госдума разрешила использовать лук и стрелы для охоты
Общество
Путин разрешил охотиться с луком
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