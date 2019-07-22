«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

В Минприроды посчитали, что нынешние правила слишком формальны. Желающих поохотиться хотят заставить изучать биологию диких животных

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В Минприроды намерены в скором времени изменить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием. В ведомстве считают, что существующие сейчас правила являются формальной процедурой, а оружие получают люди, которые не понимают ценности животных, сообщает газета «Коммерсантъ».

В этой связи в Минприроды считают возможным введение охотничьего минимума – экзамена, в ходе которого желающим получить билет, нужно будет сдать основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также технику безопасности.

В настоящее время для получения охотничьего билета гражданину необходимо подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. При этом доказывать свои знания ненужно: достаточно лишь расписаться и тем самым формально сообщить о своем знакомстве с документом.

Причиной возможного ужесточения правил является в том числе и увеличение числа несчастных случаев во время охоты. В 2016 году таким образом погиб 31 человек. Помимо этого нередки ситуации, когда не знающие правил стрелки убивают животных, внесенных в Красную книгу.

В Минприроды добавили, что прохождение повторной процедуры сдачи минимума физическими лицами, уже имеющими охотничий билет, не планируется.