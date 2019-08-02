Путин разрешил охотиться с луком

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство запрещало применять лук и арбалет во время охоты — их можно было использовать только во время спортивных соревнований.

Теперь закон дополнили абзацем, согласно которому «оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сила дуги которого составляет более 27 кг/с, либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет), сила дуги которого составляет более 43 кг/с», приравнивается к охотничьему.

Приобрести лук и арбалет смогут те люди, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия.