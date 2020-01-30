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Экономика ,  
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На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Пять крупнейших газовых месторождений «Укргазодобычи» («дочки» «Нафтогаза») истощились на 79-90%. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Согласно данным компании, Яблоновское месторождение истощилось на 79%, Ефремовское и Мелиховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%.

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
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«Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение», — заявили в «Укргаздобыче».

В частности, осваивает новые участки и проводит доразведку имеющихся территорий. В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м.

В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа. Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщал, что договор позволил Украине снизить цены для потребителей.

Теги: Украина, газовые месторождения
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