На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Пять крупнейших газовых месторождений «Укргазодобычи» («дочки» «Нафтогаза») истощились на 79-90%. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Согласно данным компании, Яблоновское месторождение истощилось на 79%, Ефремовское и Мелиховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%.

«Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение», — заявили в «Укргаздобыче».

В частности, осваивает новые участки и проводит доразведку имеющихся территорий. В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м.