В США назвали новый коронавирус фактором неопределенности для экономики

Новый тип коронавируса является фактором неопределенности для американской экономики. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, Джером Пауэлл, сообщает Forbes.

По его словам, вспышка коронавируса также может нарушить экономическую активность в Китае, и, вероятно, во всем мире. Пауэлл отметил, что это очень серьезная проблема, и ФРС внимательно следит за ситуацией.

Он отметил, что ухудшение ситуации в Китае связано с ограничением передвижения и закрытием компаний, передает CNBC. Однако Пауэлл заявил, что пока сложно сказать о последствиях распространения коронавируса. «В свете этой неопределенности я не собираюсь рассуждать об этом на данном этапе», — добавил он.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка неизвестного ранее типа коронавируса. С тех пор он распространился на другие города КНР. Случаи заболевания также зафиксировали за пределами страны — в США, Канаде, Франции, Финляндии, Германии, Японии, Южной Корее и других государствах.