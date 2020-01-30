Мишустин назначил референтом своего экс-советника в ФНС Черемискина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Василия Черемискина своим референтом. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, Черемискин будет занимать эту должность на время исполнения Мишустиным полномочий главы кабмина.

Василий Черемискин является советником руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) и ответственным секретарем коллегии ведомства.

Мишустин был главой ФНС с апреля 2010 года. После того, как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в середине января текущего года, он стал премьер-министром.