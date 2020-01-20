Мишустин поблагодарил сотрудников ФНС за совместную работу

Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с работниками Федеральной налоговой службы, где поблагодарил бывших коллег за совместную работу. Об этом сообщается на сайте ФНС.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи», — сказал он. Мишустин выразил уверенность, что работники ФНС и дальше будут справляться с поставленными задачами.

На встрече также присутствовал новый руководитель ФНС Даниил Егоров, которого Мишустин поздравил с назначением. Егоров отметил, что намерен продолжить создавать условия, при которых налогоплательщику удобно платить налоги.

15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Это произошло после оглашения российским президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил внести изменения в Конституцию. Медведев пояснил, что кабмин должен уйти в отставку, чтобы предоставить главе государства возможность принимать все решения, необходимые для изменения основного закона страны.