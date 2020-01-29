Песков описал отношение в Кремле к болезням фразой «чихаешь — сиди дома»

В Кремле стараются внимательно относиться к тому, чтобы болеющие сотрудники не ходили на работу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос «Первого канала» о предпринимаемых мерах в связи с новым коронавирусом в Китае.

В интервью он рассказал, что в Кремле не принимают особых мер и работают в обычном режиме, а реагировать планируют по мере поступления проблемы. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле внимательны к ситуации с болеющими сотрудниками, так как они могут заразить других.

«Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», — отметил Песков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в других городах КНР, в США, Франции, Австралии, Финляндии, Южной Корее, Таиланде и других государствах.