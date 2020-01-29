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Трамп подписал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп подписал новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) после одобрения документа конгрессом. Трансляция велась на странице Белого дома в Twitter.

В сообщении Белого дома, распространенном 29 января, отмечается, что USMCA сменит Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), подписанному в 1992 году. USMCA призван обеспечить новые рабочие места в США и улучшить защиту для «трудолюбивых американцев» по всей стране, считают в Вашингтоне.

По словам Трампа, новый договор является «огромной победой» для американских производителей и работников автомобильной промышленности. «USMCA — это ультрасовременное соглашение, которое защищает, оберегает и служит великим людям нашей страны», — сказал Трамп перед подписанием соглашения.

США, Мексика и Канада подписали договор в конце ноября 2018 года на саммите G20 в Аргентине. Переговоры перед подписанием длились больше года. Соглашение должно было вступить в силу после того, как его ратифицируют парламенты всех трех стран.

Палата представителей конгресса США поддержала документ в декабре 2019 года после того, как как поправки в него ратифицировала Мексика. Затем в январе 2020 года законопроект о новом торговом соглашении одобрил Сенат США.

Теги: Дональд Трамп, Мексика, Канада, торговое соглашение
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