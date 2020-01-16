Сенат США одобрил новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Сенат США одобрил законопроект о торговом соглашении между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA), сообщает Reuters.

Документ поддержали 90 членов верхней палаты конгресса, против проголосовали десять сенаторов. Теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

В декабре USMCA поддержала палата представителей конгресса, после того как поправки в него ратифицировала Мексика. Были внесены изменения, касающиеся улучшения прав работников и поддержания низких цен на биологические препараты.

Документ должен заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) 1994 года.

США, Мексика и Канада подписали договор в конце ноября 2018 года на саммите G20 в Аргентине. Переговоры перед подписанием длились больше года. Трамп сказал о работе над документом: «Это была битва». Соглашение должно было вступить в силу после того, как его ратифицируют парламенты всех трех участников.