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США, Канада и Мексика подписали сменившее NAFTA торговое соглашение
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США, Канада и Мексика подписали сменившее NAFTA торговое соглашение
Политика, 17:34
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США, Канада и Мексика подписали сменившее NAFTA торговое соглашение
Новый документ называется USMCA — аббревиатура названий трех стран. Дональд Трамп назвал соглашение историческим, а переговоры, предшествовавшие его подписанию, настоящей битвой
Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп и Джастин Трюдо (слева на право) (Фото: Andres Stapff / Reuters)

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине подписали новое торговое соглашение. Об этом сообщает Bloomberg.

Трехсторонний договор приходит на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое было подписано в 1992 году. Заключенное на новых условиях соглашение, переговоры о котором длились больше года, определит параметры одного из крупнейших межгосударственных торговых блоков.

На церемонии подписания помимо лидеров трех государств присутствовали представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава МИД Канады Христя Фриланд, а также глава Минэкономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Инициатором перезаключения соглашения был американский лидер. По его мнению, NAFTA привело к потере рабочих мест в США. Пересмотр соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. Комментируя подписание документа, он заключил: «Это была битва». По его словам, соглашение навсегда изменит торговый ландшафт.

По мнению Трюдо, новые договоренности устраняют неопределенность, которая сейчас нависла над североамериканским регионом.

Стороны договорились перезаключить договор в начале октября. Новый документ пока еще не вступает в свою законную силу, его должны ратифицировать парламенты трех стран.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: NAFTA , Дональд Трамп , Мексика , Канада
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