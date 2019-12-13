Мексика одобрила поправки к торговому соглашению с США и Канадой

Мексика одобрила поправки к торговому соглашению с США и Канадой

Сенат Мексики ратифицировал поправки к новому торговому соглашению с США и Канадой (USMCA). Об этом сообщается в аккаунте верхней палаты конгресса в Twitter.

В сообщении говорится, что поправки поддержали 107 человек, еще один выступил против.

По информации Reuters, поправки касаются улучшений в соблюдении прав работников и поддержании низких цен на биологические препараты. На их внесении в первоначальную версию соглашения настаивали США.

Новое торговое соглашение, которое получило название USMCA, США, Канада и Мексика подписали в 2018 году. Оно заменит действовавшее с 1994 Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).