В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

У китайского туриста в Финляндии обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV, сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Заболевание у туриста диагностировали в больнице Лапландии. «Это первый подтвержденный случай в Финляндии», — говорится в сообщении THL. Директор института Мика Салминен заявил, что обнаружение коронавируса у одного из прибывших в страну путешественников не было неожиданностью. В то же время он отметил, что риск заражения остается очень низким. «Поэтому беспокоиться не стоит», — заключил он.

По данным THL, еще около 15 человек могут быть заражены. За их состоянием будут наблюдать в течение следующих двух недель.

Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце 2019 года, и с тех пор распространилась на другие регионы КНР. По последним данным, заражены около 6 тыс. человек и 132 человека погибли от вызванной вирусом пневмонии. Случаи заражения были зафиксированы и за пределами Китая: в США, Франции, Германии, Австралии, Канаде, ОАЭ, Японии и других государствах.