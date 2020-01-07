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SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и успешно вывела на орбиту группу коммуникационных спутников Starlink. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала в 21:19 6 января (05:19 мск 7 января). Ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»). Суда компании также попытаются поймать в сети две створки обтекателя.

В мае и середине ноября SpaceX также успешно провела запуски Falcon 9, которые вывели на орбиту по 60 спутников Starlink. Они предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Теги: SpaceX, Falcon 9, ракета, спутник
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