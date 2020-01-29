СК раскрыл имена фигурантов дела Голунова

Следственный комитет (СК) назвал имена задержанных экс-полицейских по делу Ивана Голунова. Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Информация опубликована на официальном сайте СК.

Все задержанные работали в отделении по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России в Москве. Игорь Ляховец был начальником этого отделения.

В сообщении Следственного комитета говорится о том, что задержанные подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. «Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», — утверждается на сайте СК. Также уточняется, что бывшие полицейские незаконно приобретали, хранили и перевозили наркотики, которые были подложены Голунову. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, отмечает СК.

Корреспондента Meduza Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. Его подозревали в хранении и сбыте наркотиков, но позже отпустили и сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств его вины. По мнению Голунова, ему подбросили наркотики из-за его профессиональной деятельности.

О том, что пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны в рамках дела Голунова, ранее РБК сообщил источник, близкий к центральному аппарату Следственного комитета.