Глава Гидрометцентра пообещал «не суперхолодный» февраль

Погода в феврале в России окажется холоднее, чем в январе, полагает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшее время Гидрометцентр планирует опубликовать подробный прогноз на февраль.

В январе погода в Москве была аномально теплой. Этот месяц может стать самым теплым за все 200 лет метеорологических наблюдений в России. Значения температуры в столице остаются выше нормы на 5–6 градусов.