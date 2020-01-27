Общество , 27 янв, 08:58
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Глава Гидрометцентра пообещал «не суперхолодный» февраль
Погода в феврале в России окажется холоднее, чем в январе, полагает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — рассказал Вильфанд.
По его словам, в ближайшее время Гидрометцентр планирует опубликовать подробный прогноз на февраль.
В январе погода в Москве была аномально теплой. Этот месяц может стать самым теплым за все 200 лет метеорологических наблюдений в России. Значения температуры в столице остаются выше нормы на 5–6 градусов.