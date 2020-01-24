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Глава Гидромецентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Температура воздуха в Центральной России в феврале будет холоднее, чем погода в январе. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза. Ожидается, что в следующем месяце температура будет морозной. Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до 5-10 градусов мороза.

«Температура ожидается по расчетам ниже десяти градусов мороза. То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

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Как ранее заявил Вильфанд, текущей зимой аномально теплая зима была вызвана теплым атлантическим ветром, который впоследствии дошел до Сибири. 

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в 2020 году весна в России будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Синоптик отметил, что в январе и феврале температуры останутся достаточно высокими. При этом он отметил, что настоящей зимы в текущем сезоне ждать не стоит.

Теги: Гидрометцентр России, погода
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