Глава Гидромецентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Температура воздуха в Центральной России в феврале будет холоднее, чем погода в январе. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза. Ожидается, что в следующем месяце температура будет морозной. Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до 5-10 градусов мороза.

«Температура ожидается по расчетам ниже десяти градусов мороза. То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Как ранее заявил Вильфанд, текущей зимой аномально теплая зима была вызвана теплым атлантическим ветром, который впоследствии дошел до Сибири.