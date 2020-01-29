Сергей Приходько стал помощником Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее Сергей Приходько занимал пост первого заместителя руководителя Аппарата правительства России. Тем же распоряжением он был освобожден от этой должности. Документ был подписан 25 января.

О том, что Сергей Приходько уходит со своей прежней должности стало известно уже когда Михаил Мишустин утвердил состав руководителей аппарата правительства, назначив первым заместителем руководителя Аппарата Валерия Сидоренко.

Сергей Приходько занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства Димитрия Медведева и Владимира Путина.