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Решение по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли вступило в силу
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Решение по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли вступило в силу
Политика, 11:14
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Решение по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли вступило в силу

Решение Усть-Лабинского районного суда о взыскании в пользу миллиардера Олега Дерипаски 1 млн руб. с Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) не было обжаловано и вступило в силу. Об этом сообщила РБК помощник председателя Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края Оксана Шарейко.

«Апелляции не было, решение вступило в силу», — рассказала она.

Дерипаска подал в суд, после того как 8 февраля 2018 года Алексей Навальный выпустил расследование на основе анализа фотографий и записей из Instagram работницы индустрии эскорт-услуг Насти Рыбки, а также материалов из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера». В расследовании утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько в сопровождении Рыбки отдыхал на яхте Elden предпринимателя, обсуждая деловые вопросы.

Дерипаска мотивировал иск тем, что Рыбка и Лесли сделали публичными тайные аудиозаписи его разговоров, а также раскрыли детали его частной жизни. Суд удовлетворил исковые требования Дерипаски частично: вместо 1 млн руб. с каждого ответчика судья постановил взыскать по 500 тыс. руб.

Рыбка, Лесли и еще шесть граждан России и Белоруссии находятся в заключении в Таиланде, где их подозревают в организации секс-услуг в составе преступной группы. 20 июня полиция Паттайи завершила следствие по этому делу, материалы направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения. Им грозят длительные сроки заключения — вплоть до 10 лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами секс-услуг, и 20 лет для лиц, признанных организаторами преступного сообщества.

Теги: Олег Дерипаска , судебный иск , частная жизнь
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