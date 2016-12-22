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Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
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Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
Общество, 10 фев, 20:26
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Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
Представитель Олега Дерипаски рассказал, что миллиардер подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли за распространение информации о частной жизни. Этот иск стал причиной блокировки Роскомнадзором расследования Алексея Навального
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

После публикации расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального миллиардер Олег Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. При этом сам Навальный фигурантом дела не является, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к его расследованию до разрешения спора по существу.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т.е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — рассказал РБК представитель Дерипаски.

Он отметил, что сам бизнесмен не давал согласия на разглашение персональной информации, и объяснил, какое отношение к этому иску имеет Навальный. «Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения», — уточнил собеседник РБК.

«Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — пояснил представитель Дерипаски.

При этом он сослался на статью 24 Конституции России, которая гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. ​

Навальный опубликовал свое расследование 8 февраля. Из него следовало, что вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с Олегом Дерипаской на его яхте Elden. Расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая была на яхте, ​ и на сведениях из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».

Приходько заявил, что подавать в суд на Навального не будет. «Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска)», — сказал тогда чиновник. Cам Дерипаска на следующий день после публикации Навального назвал информацию лживой. Он заявил, что она «является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».

«Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке», — отметил тогда его представитель, уточнив, что СМИ следует воздержаться от распространения «данных лживых обвинений».

Сама Настя Рыбка сообщения о подаче иска не комментировала. После появления требования Роскомнадзора удалить информацию из расследования Навального, а также из СМИ, сама Рыбка написала в Instagram, что ненавидит, «когда мои мужчины ругаются», так как «Сергей и Олег закрыли сайт Алексея», а в видеообращении попросила «не делить ни меня, ни Россию».

Позже Настя Рыбка в ответ на вопрос о ее позиции на иск, а также сообщения о том, что она была на яхте вместе с Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, заявила, что возможной причиной обращения Дерипаски в суд была «ревность».

«Вместе со мной в суд пойдет ответчиком Алекс Лесли, я думаю, это неспроста. Из всех моих мужчин наибольшее внимание привлекает почему-то он. От Олега это банальная ревность. То есть я ему сегодня звонила, он не ответил на телефонный звонок, и, видимо, обиделся», — добавила она. «Поэтому теперь мы будем общаться с помощью СМИ и Instagram, что, в принципе, тоже неплохой вариант», — рассказала Настя Рыбка.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
Теги: Олег Дерипаска , Алексей Навальный , расследование
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