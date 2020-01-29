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МВД заявило о плане обязать всех иностранцев проходить дактилоскопию

МВД планирует обязать всех иностранцев, въезжающих в Россию, проходить дактилоскопию и предоставлять медицинскую справку. Об этом сообщила начальник миграционного главка ведомства Валентина Казакова, передает «Интерфакс».

По ее словам, миграционная служба хочет добиться, чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний. Сейчас ведомство готовит соответствующие поправки в законодательство, добавила Казакова.

По ее словам, трудовые мигранты, а также те, кто намерен получить вид на жительство в России, и сейчас должны предоставить медицинские документы. Однако, по ее словам, ведомство планирует расширить перечень категорий иностранных граждан, которые должны проходить медосмотр и биометрическую регистрацию, а также внести другие изменения. Какие именно, Казакова не уточнила.

С таким заявлением ведомство выступило на фоне распространения в мире нового коронавируса из Китая. Он вызывает пневмонию, жертвами которой стали уже 132 человек, свыше 6 тыс. заразились. Очагом распространения заболевания в декабре прошлого года стал китайский город Ухань, сейчас случаи болезни обнаружили в Японии, Германии, Франции, США, Сингапуре, ОАЭ и других странах.

Госдума ввела обязательную дактилоскопию для беженцев и политэмигрантов
Политика

Столичные управления ФМС, МВД и ФССП уже выступили за обязательную дактилоскопию иностранцев, въезжающих в Россию, в 2016 году. В Мосгорсуде, который поддержал инициативу, тогда отметили, что мера позволит предотвратить теракты в стране. В 2017 году Госдума одобрила законопроект по обязательной дактилоскопии для части иностранцев: обязательным снятие отпечатков стало для беженцев и желающих получить политическое убежище.

Теги: МВД, дактилоскопия, медицинские справки, мигранты
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