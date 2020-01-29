Мосгорсуд снизил срок наказания участнику акции 27 июля Малышевскому

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «дела 27 июля» Эдуарду Малышевскому, осужденному на три года тюремного заключения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал смягчающим наказание обстоятельством действия Малышевского, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему», — заявил представитель Мосгорсуда.

По его словам, суд постановил снизить наказание с трех лет до двух лет и девяти месяцев.

Эдуард Малышевский был приговорен к трем годам колонии 9 декабря 2019 года по ч. 1 ст. 318 УК России (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья).