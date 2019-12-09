Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии фигуранта «дела 27 июля» Эдуарда Малышевского, который после задержания разбил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

«Малышевский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья), и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Обвинение требовало приговорить Малышевского к 3,5 годам колонии. На допросе в суде он заявил, что разбил стекло в автозаке, так как переволновался. Свою вину он не признал.

Малышевский — рабочий-отделочник, ему 50 лет. Его семья проживает в Удмуртии. Был неоднократно судим за кражи.