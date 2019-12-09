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«Дело 27 июля» ,  
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Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии фигуранта «дела 27 июля» Эдуарда Малышевского, который после задержания разбил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

«Малышевский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья), и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Обвинение требовало приговорить Малышевского к 3,5 годам колонии. На допросе в суде он заявил, что разбил стекло в автозаке, так как переволновался. Свою вину он не признал.

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Малышевский — рабочий-отделочник, ему 50 лет. Его семья проживает в Удмуртии. Был неоднократно судим за кражи.

6 декабря столичные суды вынесли приговоры семерым фигурантам дел об акциях протеста. Среди них был, в частности, 21-летний студент-политолог Высшей школы экономики Егор Жуков, который получил условный срок.

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В «деле 27 июля» появился еще один фигурант

«Дело 27 июля» — собирательное название для ряда уголовных дел, которые возбудили после несанкционированной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным проекта «ОВД-Инфо», в день акции в Москве задержали рекордное количество участников — до 1373 человек (в полиции называли несколько меньшую цифру — 1074). Спустя два дня СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Одновременно возбудили несколько отдельных уголовных дел о применении насилия к представителям власти.

Теги: акции протеста, массовые беспорядки
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