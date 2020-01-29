В «Красном и Белом» заявили о невыходе сотрудника из «дела Голунова»

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, после увольнения работавший в сети «Красное и Белое», находится в Следственном комитете. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Акбар Сергалиев сегодня не вышел на работу, по нашей информации, он находится в Следственном комитете», — сказал представитель.

О том, что Сергалиев, уволенный из МВД после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, устроился в «Красное и Белое», сообщалось в ноябре. Он стал сотрудником «отдела по предотвращению потерь».

Ранее 29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пять бывших сотрудников отдела по обороту наркотиков УВД по ЗАО.