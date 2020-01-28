Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

Президент России Владимир Путин встретится 30 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Россию Нетаньяху посетит «с кратким рабочим визитом», отмечает Кремль.

Ранее Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра сообщили, что Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы рассказать президенту России детали о «сделке века» с США по урегулированию на Ближнем Востоке.

Накануне, 27 января, Нетаньяху провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом, на которой они, в частности, обсудили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. По словам Трампа, свой план США обнародуют 28 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Он отметил, что решение должно понравиться как израильским, так и палестинским властям.