В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем ничего говорить, пока не ознакомились с сутью», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил , что американский план по ближневосточному урегулированию представят 28 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск). По словам президента, документ понравится как израильским, так и палестинским властям.

О работе над планом для решения палестино-израильского конфликта заявил советник и зять Трампа Джаред Кушнер в апреле 2019 года. Кушнер назвал документ «сделкой века» и пообещал представить его в июне, но план так и не был обнародован.

