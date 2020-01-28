Политика , 28 янв, 14:51
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В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы не можем ничего говорить, пока не ознакомились с сутью», — сказал он.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американский план по ближневосточному урегулированию представят 28 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск). По словам президента, документ понравится как израильским, так и палестинским властям.
О работе над планом для решения палестино-израильского конфликта заявил советник и зять Трампа Джаред Кушнер в апреле 2019 года. Кушнер назвал документ «сделкой века» и пообещал представить его в июне, но план так и не был обнародован.
27 января для обсуждения «сделки века» в Вашингтон прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. Перед визитом Нетаньяху назвал переговоры «колоссальной возможностью» и отметил, что на данный момент у Израиля в Белом доме есть «величайший друг».