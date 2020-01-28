Власти объяснили скачок радиации в Северодвинске неисправностью датчика

Временное повышение радиационного фона в Северодвинске зафиксировал неисправный датчик, сообщил начальник отдела гражданской защиты Валентин Магомедов. Видео опубликовала пресс-служба городской администрации в официальной группе «ВКонтакте».

По словам Магомедова, скачок радиации зарегистрировал только один прибор (всего в городе установлены восемь таких приборов).

Сотрудники Центра эпидемиологии и гигиены выехали к месту, где установлен прибор, и обнаружили, что радиационный фон в этом месте не превышает 0,14 микрозиверта (мкЗв) в час. Затем они также измерили уровень радиации на улице Труда и также не нашли отклонений от нормы. Датчик временно отключили и выяснили, что прибор был неисправен, сообщил Магомедов. Специалисты также проверили и другие датчики, сейчас они показывают 0,11–0,14 мкЗв/ч, добавил он.

На военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области в августе 2019 года произошел взрыв. Как сообщали власти, он случился во время работ с жидкостной реактивной установкой с изотопным источником питания. В результате взрыва погибли пять человек — сотрудники «Росатома». После взрыва в городе зафиксировали скачок радиации до 1,78 мкЗв/ч при норме около 0,11 мкЗв/ч. Госдеп США связывал взрыв с подъемом со дна моря ядерной ракеты Skyfall («Буревестник»).