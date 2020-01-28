Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода», — сообщил он.

По его словам, основной запрос жителей страны касается именно повышения уровня жизни и обеспеченности социально незащищенных групп населения. Именно поэтому в Конституции будут закреплены гарантии минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума, а также индексации социальных выплат и пенсий, добавил он.

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