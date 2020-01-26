В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий россиян. C 2016 года, в соответствии с федеральным законом, страховые пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.
При рассмотрении президентских поправок в Госдуме в первом чтении, отвечая на вопрос одного из депутатов, распространится ли индексация на работающих пенсионеров, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева сказала: «Само правило (индексации пенсий. — РБК) сформулировано без изъятий». «Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ — индексируются», — сказала она. Это заявление было расценено СМИ как планируемое возобновление ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Что определяют поправки в Конституцию
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону». Это связано с тем, что в Конституции (ч. 2 ст. 39) закреплено правило о том, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. «Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — заявила РБК Хабриева.
Она напомнила, что «целевое назначение различных видов пенсий, за исключением социальной, заключается в компенсации гражданам утраченного заработка при окончании осуществления ими трудовой или иной общественно полезной деятельности». «Вместе с тем, понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам», — продолжила она, подчеркнув, что после прекращения трудовой деятельности в страховой пенсии учитываются все индексации, осуществлявшиеся, пока пенсионер работал.