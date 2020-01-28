Около аэропорта Внуково загорелся автобус

Рядом с аэропортом Внуково загорелся автобус, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Это было рано утром, на момент прибытия подразделений людей в нем [автобусе] не было», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке на площади 1,5 м. Пламя удалось быстро потушить, никто не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во Внуково загорелся автобус «Андаре-1000», в котором находились 28 граждан Китая.