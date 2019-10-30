В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«На Красноказарменной набережной, в районе дома 4А, возгорание автобуса. Оно ликвидировано в 09:09 утра», — сообщили в МЧС.

Автобус следовал без пассажиров, пострадавших при инциденте не было.

В «Мосгортрансе» опровергли, что автобус принадлежал предприятию. «Мы не подтверждаем информацию о возгорании автобуса «Мосгортранса». Инцидентов с автобусами нашего предприятия в районе Лефортовского тоннеля не зафиксировано», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Этой ночью также произошло ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы, где столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик «Газель». В результате аварии легковой автомобиль загорелся. Две полосы на улице Народного Ополчения оказались перекрыты.