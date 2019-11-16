В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

Рейсовый автобус с 20 пассажирами загорелся на трассе Бийск-Целинное в Алтайском крае, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, автобус направлялся в Междуреченск из Белокурихи. Сообщение о его возгорании поступило около 4 часов утра (00.00 мск), после чего к месту происшествия направились сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек. Никто из них не пострадал, поскольку водитель успел всех высадить. После этого пассажиров разместили на ближайшей заправке. Туда направили запасной автобус из Белокурихи.

Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС. Полиция проводит проверку.

В конце октября в московском районе Лефортово загорелся рейсовый автобус. В нем не было пассажиров, из-за пожара никто не пострадал.