Сенаторы оценили слова Зеленского об ответственности СССР за начало войны

Россия всегда была другом Украины, и отказ Украины от своих друзей, своих корней, своего прошлого, а также попытка найти новых друзей в лице Польши продолжает вести страну «в никуда», заявил РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Киев поддерживает позицию Варшавы, возлагающей ответственность за начало Второй мировой войны в том числе на СССР. Украинский лидер назвал Польшу первой страной, которая почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». Именно это, по его словам, привело к началу войны и холокосту.

Цеков назвал заявление Зеленского «невероятно странным» с учетом национальности украинского президента и того факта, что он происходит из семьи фронтовиков. «Его деды, насколько мне известно, воевали, они защищали и освобождали Советский Союз и Европу», — сказал сенатор. Он добавил, что в период избирательной кампании Зеленский «вел себя адекватно».

«После того, как он стал президентом, создается впечатление, что он находится под давлением, под серьезным влиянием прежде всего наиболее агрессивной части украинского сообщества, украинских националистов», — заявил Цеков. По его словам, боязнь перед этой группой населения страны толкает президента к подобным заявлениям.