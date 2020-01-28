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Сенаторы оценили слова Зеленского об ответственности СССР за начало войны

Россия всегда была другом Украины, и отказ Украины от своих друзей, своих корней, своего прошлого, а также попытка найти новых друзей в лице Польши продолжает вести страну «в никуда», заявил РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что Киев поддерживает позицию Варшавы, возлагающей ответственность за начало Второй мировой войны в том числе на СССР. Украинский лидер назвал Польшу первой страной, которая почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». Именно это, по его словам, привело к началу войны и холокосту.

Цеков назвал заявление Зеленского «невероятно странным» с учетом национальности украинского президента и того факта, что он происходит из семьи фронтовиков. «Его деды, насколько мне известно, воевали, они защищали и освобождали Советский Союз и Европу», — сказал сенатор. Он добавил, что в период избирательной кампании Зеленский «вел себя адекватно».

«После того, как он стал президентом, создается впечатление, что он находится под давлением, под серьезным влиянием прежде всего наиболее агрессивной части украинского сообщества, украинских националистов», — заявил Цеков. По его словам, боязнь перед этой группой населения страны толкает президента к подобным заявлениям.

Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой
Политика

«Мне очень горько слышать такие слова от президента Украины. Это страна, население которой внесло значительный вклад, как и другие народы Советского Союза, в разгром гитлеровской Германии», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, президент такой большой страны, как Украина, должен знать, «кто начинал войну, кто победил в этой войне, и какие жертвы отдал советский народ за освобождение не только своей страны, включая Украину, но и всей Европы от фашизма».

9 января польский сейм принял резолюцию о противодействии манипулированию историей. В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание мировой войны. Премьер Польши Матеуш Моравецки ранее назвал пакт Молотова — Риббентропа фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, а также обвинил современные власти России в попытках оправдать сталинизм.

Теги: Совет Федерации, Владимир Зеленский, СССР, новости РБК
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