СМИ узнали о предложении ужесточить проект о регулировании вейпов

Ко второму чтению в Госдуме законопроекта о регулировании кальянов и электронных сигарет поступили несколько пакетов поправок, наиболее жесткие подготовил сенатор Валерий Рязанский, передает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Рязанский предложил запретить использование жевательной, сосательной или нюхательной продукции, содержащей никотин, в частности никотиновые пэки. Ее разрешат продавать только в качестве медизделий, для чего производители должны будут пройти сертификацию, отметил он.

Помимо этого, Рязанский предложил по аналогии с сигаретами регулировать оборот кальянов, вейпов и систем нагревания табака, содержащих никотин, — это значит, что на них может распространиться запрет на выкладку и продвижение.

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним в декабре прошлого года. Без дополнительного регулирования государства рост рынка такой продукции к 2023 году мог составить 411,1%, прогнозировали ранее аналитики.