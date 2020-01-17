Нарколог Минздрава сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса

По словам Евгения Брюна, вспышка употребления никотиносодержащих конфет в стране привела ко множеству проблем, в том числе появились психозы. Однако власти быстро отреагировали на ситуацию

Евгений Брюн (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом журналистам заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

По словам Брюна, в стране зафиксировали вспышку потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, а также другой подобной продукции, что привело к многим проблемам. «Появились психозы, и уже появилась первая смерть», — отметил он. Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил.

Брюн указал, что власти очень быстро отреагировали на ситуацию, в том числе в некоторых регионах волевым путем ввели запрет на продажу никотиносодержащих изделий.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, однако позднее на рынке стали появляться его аналоги. Жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились в продаже из-за пробела в законодательстве, указал депутат от «Единой России» Марат Бариев. Содержание никотина в одном изделии оставляет 40–60 мг, в то время как в сигарете — до 1,5 мг, отметил парламентарий. В начале декабря 2019 года он внес в Госдуму законопроект о запрете торговли подобными смесями.