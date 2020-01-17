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Нарколог Минздрава сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса

По словам Евгения Брюна, вспышка употребления никотиносодержащих конфет в стране привела ко множеству проблем, в том числе появились психозы. Однако власти быстро отреагировали на ситуацию
Евгений Брюн (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом журналистам заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

По словам Брюна, в стране зафиксировали вспышку потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, а также другой подобной продукции, что привело к многим проблемам. «Появились психозы, и уже появилась первая смерть», — отметил он. Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил.

Брюн указал, что власти очень быстро отреагировали на ситуацию, в том числе в некоторых регионах волевым путем ввели запрет на продажу никотиносодержащих изделий.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, однако позднее на рынке стали появляться его аналоги. Жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились в продаже из-за пробела в законодательстве, указал депутат от «Единой России» Марат Бариев. Содержание никотина в одном изделии оставляет 40–60 мг, в то время как в сигарете — до 1,5 мг, отметил парламентарий. В начале декабря 2019 года он внес в Госдуму законопроект о запрете торговли подобными смесями.

Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»
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23 декабря Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих нетабачных изделий. Как заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы просят сделать это оперативно, до того, как соответствующие поправки будут внесены в законодательство.

В январе бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору разработать запрет на никотиносодержащие конфеты. По данным службы, за время новогодних праздников из оборота изъяли более 911 тыс. подобных товаров. Глава ведомства Анна Попова отметила, что летальной является доза в пять-шесть таких конфет, если вес человека не превышает 40 кг.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, Евгений Брюн, снюс
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