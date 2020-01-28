Из Китая в Приамурье по временному коридору вернулись 213 человек

По временному коридору, организованному через пункт пропуска из китайского Хэйхэ в Благовещенск, на территорию России прибыли 213 человек, признаков инфекции у них не выявлено. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

Из 213 человек, прибывших в Приамурье, 194 являются россиянами, 17 — гражданами Китая с видом на жительство в России и двое — гражданами Эфиопии. Все въехавшие прошли двойной тепловизионный контроль. По его результатам ни у кого не было обнаружено повышенной температуры, рассказала руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Одного человека с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой помощи доставили в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. По словам Кургановой, с ним отдельно работают медики.

26 января китайские власти закрыли пункт пропуска Хэйхэ до 1 февраля. Временный коридор был организован по просьбам россиян.