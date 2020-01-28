Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

После ввода гарантированного пенсионного плана (ГПП) средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. руб. Это произойдет в том случае, если в течение 30 лет ежемесячно откладывать по ГПП 6% от дохода, пишут «Известия» со ссылкой на данные консалтинговой компании FinExpertiza.

Согласно подсчетам экспертов, при таких условиях средняя пенсия по стране достигнет двух третей от уровня средней зарплаты. В таком случае, утверждают в FinExpertiza, больше всего будут получать пенсионеры-москвичи (32,7 тыс. руб.) и жители Сахалина (30 тыс. руб.), меньше всего — жители Тувы (7,8 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесской Республики (9,3 тыс. руб.).

С 2014 года, когда были заморожены накопительные пенсии, власти занимаются разработкой новой системы пенсионных накоплений. Согласно опубликованному в октябре Минфином законопроекту, предполагается создание ГПП, которая должна предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию через НПФ. Подключение к системе добровольное, размер отчислений с зарплаты — тоже. Запуск ГПП был запланирован на 1 января 2021 года, однако правительство не включило создание системы в план законопроектной деятельности на 2020 год.

В декабре 2019 года в Минфине заявили, что НПФ должны обеспечивать доходность не ниже 6,7% в год.