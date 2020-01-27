Китай отложил начало учебного семестра на неопределенный срок

Китай отложил начало нового учебного семестра в вузах, школах и дошкольных учреждениях на неопределенный срок из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый вид вируса. Об этом сообщает издание Xinhua со ссылкой на Госсовет КНР.

Университеты, школьные и дошкольные учреждения прекратили работу «до дальнейшего уведомления», отмечает агентство.

Праздничные нерабочие дни по случаю китайского Нового года также продлены до 2 февраля. Официально каникулы должны были закончиться 30 января.

Пекинское метро усилило меры по уборке и дезинфекции своей территории, многие места публичного пользования, такие как вагоны поездов, эскалаторы и общественные туалеты, проходят обработку трижды в день. Кроме того, в столичном метро начали измерять температуру тела пассажиров на 55 станциях.