Калашников назвал вариант ответа на решение ПАСЕ по российской делегации

Россия будет вынуждена безвозвратно уйти из ПАСЕ, если члены организации оспорят полномочия российской делегации. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы и член делегации России Леонид Калашников.

Так он прокомментировал предложение представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса оспорить полномочия России в ПАСЕ, которое поддержали 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

«Дальше комиссия вновь вынесет [вопрос] на рассмотрение ПАСЕ в среду или четверг. Чтобы одобрить полномочия, нужна половина от числа присутствующих. Если оспорены будут, мы снова будем вынуждены уйти и вряд ли вернемся тогда», — сказал Калашников.

Он отметил, что помимо России оспорены по разным пунктам также полномочия Швеции, Швейцарии и Польши.