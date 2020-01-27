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Калашников назвал вариант ответа на решение ПАСЕ по российской делегации

Россия будет вынуждена безвозвратно уйти из ПАСЕ, если члены организации оспорят полномочия российской делегации. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы и член делегации России Леонид Калашников.

Так он прокомментировал предложение представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса оспорить полномочия России в ПАСЕ, которое поддержали 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

«Дальше комиссия вновь вынесет [вопрос] на рассмотрение ПАСЕ в среду или четверг. Чтобы одобрить полномочия, нужна половина от числа присутствующих. Если оспорены будут, мы снова будем вынуждены уйти и вряд ли вернемся тогда», — сказал Калашников.

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
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Он отметил, что помимо России оспорены по разным пунктам также полномочия Швеции, Швейцарии и Польши.

Россия восстановила свое участие в ПАСЕ в конце июня прошлого года, когда большинство стран в организации поддержали это решение. Против выступили представители британской, украинской и прибалтийских делегаций.

Вопрос о полномочиях российской стороны в ПАСЕ встал в 2014 году после присоединения Крыма. Россия была лишена права голоса в организации, а также возможности принимать участие в работе уставных органов ассамблеи. После этого российские депутаты отказались от участия в зимней сессии организации, вслед за этим Москва перестала платить членские взносы.

Теги: ПАСЕ, Россия
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