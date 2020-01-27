Медведев предложил «Единой России» помочь новому правительству с законами

Председатель «Единой России» и экс-глава кабмина Дмитрий Медведев предложил от лица партии помочь правительству Михаила Мишустина в подготовке «качественных законопроектов». Об этом сообщает корреспондент РБК с расширенного заседания бюро высшего совета партии.

«Единая Россия» могла бы помочь правительству в этой сфере, наладить совместную работу, чтобы быстрее подготовить качественные законопроекты», — сказал Медведев.

По его словам, консультации с партией позволят правительству ускорить процесс законотворчества, партия также может помочь новому кабмину в решении социальных и других «чувствительным» вопросов, считает он. «В этом контексте предлагаю организовать специальную встречу руководства партии с новым правительством», — заключил Медведев.

В понедельник, 27 января проходит расширенное заседание бюро высшего совета «Единой России». В ходе встречи Медведев заявил, что на возглавляемую им партию ложится «двойная ответственность» за выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путины в послании Федеральному собрания. Бывший премьер также подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная политическая сила, способная реализовать поставленные главой государства задачи.