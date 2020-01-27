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В Иране произошло землетрясение

На юге Ирана был зафиксирован подземный толчок мощностью 5,4 балла, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию иранского телевидения.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным Потсдамского центра имени Гельмгольца, эпицентр землетрясения был недалеко от города Шираз в провинции Фарс на глубине 10 км. Магнитуду толчка в учреждении оценили в 5,2.

В конце декабря — начале января на юге страны была зафиксирована серия подземных толчков недалеко от атомной электростанции «Бушер». Мощность первого землетрясения составляла 5,1 балла, двух последующих — 4,9 и 4,5 балла. Расстояние до Бушерской атомной электростанции во всех трех случаях не превышало 50 км. Это первая АЭС Ирана, в 2011 году был подключен к сети ее первый энергоблок, сейчас ведется строительство второго.

В ноябре землетрясение мощностью 5,9 балла произошло на севере Ирана. В результате погибли пять человек, более 100 пострадали. Губернатор провинции сообщил о полном уничтожении 30 сел в результате землетрясения.

Теги: Иран, землетрясение
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