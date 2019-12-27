Общество , 27 дек, 05:25
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Рядом с атомной электростанцией в Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано недалеко от иранской атомной электростанции «Бушер», передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным ведомства, подземные толчки были умеренными, их эпицентр находился в 53 км от АЭС. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
АЭС «Бушер» расположена вблизи одноименного города на юге Ирана. Это первая атомная электростанция как в стране, так и на Ближнем Востоке в целом. Ее строили с 1975 года, в 2011 году первый энергоблок подключили к сети, а еще спустя два года ввели в промышленную эксплуатацию.