Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу, 11 января, у берегов Мраморного моря в Турции. Об этом сообщается на странице Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в Twitter.

Подземные толчки ощутили жители провинции Силиври. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагался в 62 км к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 10 км. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

10 января сразу несколько землетрясений произошло на севере Камчатки после сильного сейсмологического события. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9. В результате стихийного бедствия никто не пострадал.