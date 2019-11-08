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Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Press TV со ссылкой на власти.

Телеканал отмечает, что землетрясение произошло в иранской провинции Восточный Азербайджан, недалеко от города Тарк. Его глубина составила 8 км. В соседних городах произошли повторные толчки магнитудой 4,1 и 4,8.

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Глава Центра кризисного управления Мохаммед Бакер Хонар заявил, что к месту происшествия направили восемь групп спасателей. Он рассказал агентству Tansim, что пять человек погибли и 120 пострадали. В Туркманчайском районе были разрушены 30 домов.

Агентство отмечает, что губернатор провинции сообщил о полном уничтожении 30 сел в регионе.

В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Теги: Иран, землетрясение
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