В Чувашии ответили на рекомендацию исключить Игнатьева из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах «Единой России», заявил РБК пресс-секретарь губернатора Олег Сидоров в ответ на просьбу прокомментировать рекомендацию комиссии по этике «ЕР», посоветовавшей исключить Игнатьева из партии.

«За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии «Единая Россия», соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии», — сказал Сидоров.

Окончательное решение об исключении из партии будет принимать президиум генсовета «Единой России». По словам источника РБК, дата президиума еще не утверждена, плановое заседание должно пройти на следующей неделе.

В понедельник, 28 января, комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Поводом стало видео, на котором губернатор во время вручения ключей от пожарных машин высоко поднял руку, тем самым вынудив сотрудника МЧС подпрыгнуть за ними. Его действия раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.